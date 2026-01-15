Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği"ne katıldı.

Erdoğan, etkinlikte gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

'Aile faciası'na değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük müsebbibin alkol, sanal bahis, kumar ve uyuşturucu olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı, milli bünyemiz açısından terör kadar hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Eğlence ve vakit geçirmek için girilen dijital oyunlar bilhassa gençlerimizi sanal bahis ve kumar illetine bulaştıran bir tuzak işlevi görüyor" dedi.

ÖZEL VE YAVAŞ'I HEDEF ALDI

İsim vermeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan Erdoğan, "Dün bir tanesi çıkmış, kışın ortasında susuz bıraktığı insanlarımızdan özür dilemek yerine sorunu haberleştirdikleri için TRT'yi suçluyor, Anadolu Ajansı'mızı suçluyor, özel televizyon kanallarını suçluyor. Yüzü kızarmadan özgür basını suçluyor. Aynı zatın genel başkanı yönetim zafiyetini kabul etmek yerine, itham ve iftira yüklü ifadelerle şahsımızı hedef alıyor. Söz var ya; şıracının şahidi bozacı" ifadelerini kullandı.

Ankara'daki su kesintilerine ilişkin ABB'ye de tepki gösteren Erdoğan, "Türkiye'nin başkentinde yaşayan milyonlarca vatandaşımız kışın ortasında haftalarca susuzluğa mahkum edildi. İnsanlar gece yarılarında ellerinde bidonlarıyla su kuyruklarına girdi" dedi.