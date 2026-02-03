Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın önde gelen gazetelerinden Şarkul Avsat’a verdiği mülakatta bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel güvenlik ve istikrar vizyonunu aktarırken, İran-ABD hattındaki gerilime özel vurgu yaptı.

Yeni bir savaşın bölgeye ağır bedeller ödetebileceğini belirten Erdoğan, İran’a yönelik askeri müdahaleye karşı olduklarını dile getirdi. Türkiye’nin tansiyonu düşürmeye yönelik her türlü diplomatik çabaya destek vermeye hazır olduğunu ifade eden Erdoğan, iki ülke arasında kolaylaştırıcı rol üstlenebileceklerini söyledi.

Türkiye–Suudi Arabistan hattı

Erdoğan, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin yalnızca ikili bağlarla sınırlı olmadığını, bölgesel istikrar açısından stratejik önem taşıdığını belirtti. Ekonomi, enerji, savunma sanayisi, ulaştırma ve turizm alanlarında somut iş birliği adımlarının gündemde olduğunu kaydetti.

Gazze ve Suriye mesajı

Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanmasının öncelik olduğunu vurgulayan Erdoğan, sivillerin korunması ve insani yardımın kesintisiz ulaştırılmasının önemine dikkat çekti. Türkiye’nin gerekli şartlar oluştuğunda barış sürecine katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Suriye konusunda ise ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının temel ilke olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye için ölçünün terör örgütlerine alan açmayan bir Suriye olduğunu söyledi.

Sudan ve Somali vurgusu

Sudan’daki iç savaşın sona ermesi için diplomatik girişimlere destek verdiklerini aktaran Erdoğan, Türkiye’nin insani yardım ve ekonomik faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti. İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararını ise “gayrimeşru” olarak nitelendiren Erdoğan, Somali’nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceklerini belirtti.