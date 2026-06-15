Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"İsrail'in tahrikleriyle başlayan savaşta dün gece çok önemli adım atıldı" diyen Erdoğan, "Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Türkiye olarak İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, serinkanlı ve diplomasiyi önceleyen tutum içinde olduk. Provokasyonlara gelmedik. Hakkaniyeti elden bırakmadık" dedi.

'İSRAİL'İN FİTNE ÇIKARMA EYLEMİ BAŞARISIZ OLDU'

İsrail'in Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasında fitne yaratma eylemi başarısız olduğunu ifade eden Erdoğan, "Binlerce sivilin hayatına mâl olan bu savaşın artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan büyük memnuniyet duyuyoruz. Aylar sonra bölgemize ve tüm dünyaya rahat bir nefes aldıran bu önemli mutabakata ulaşılmasında emeği geçen Amerikan ve İran liderliği olmak üzere herkesi gönülden tebrik ediyorum. Katarlı ve Suudi kardeşleriimizi aynı şekilde tebrik ediyorum" sözlerini sarf etti.

Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi, "Gözleri şahsi ikballeri dışında hiçbir şey görmeyenler bilsinler ki biz sizin Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan polemik siyasetinizden yüz çevirdik. Siz dış politika gibi tecrübe, bilgi, birikim, omurga, yerli ve milli duruş gerektiren alanlarda ahkam kesmekten vazgeçin. Bunun yerine gidin koltuk peşine koşun, salon kapmaca oynayın, en iyi bildiğiniz iş olan birbirinizin kuyusunu kazın.”