Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın kadınlar gününü kutladı. "Bir anne, eş, kardeş, yoldaş, evlat olarak hayatımıza anlam katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" diyen Erdoğan Gazze, Yemen, Sudan gibi savaş ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde kadınların yaşadığı drama da dikkat çekti.

Şehit anneleri ve kızlarına da seslenen Cumhurbaşkanı, "Kendilerini hürmetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.