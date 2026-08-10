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Kaynak: AA / DHA / İHA

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer aldığı belirtilen ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

5 Ağustos'ta tutuklanan Burkay Karatepe'ye yardım ettiği öne sürülen ablası Ayşe Alanur Karatepe de tutuklandı.

MUĞLA'DA GÖZALTINA ALINDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ayşe Alanur Karatepe hakkında, kardeşiyle örgütsel yöntemlerle irtibat kurduğu, maddi destek sağladığı ve uzun süre saklanmasına yardımcı olduğu iddiaları üzerine işlem başlatıldı.

Başsavcı Necati Kayaközü'nün talimatıyla harekete geçen ekipler, Burkay Karatepe'nin yakalandığını öğrenmesinin ardından Muğla'ya geldiği belirlenen Ayşe Alanur Karatepe'yi 7 Ağustos'ta Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelinin Menteşe'de kaldığı otel odasında, kullandığı araçta ve Eskişehir'deki ikamet adresinde eş zamanlı arama yapıldı.

Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere inceleme yapılmak üzere el konuldu.

KARDEŞİNE YARDIM ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Ayşe Alanur Karatepe'nin, kardeşiyle örgütsel haberleşme yöntemleri üzerinden irtibat kurduğu öne sürüldü.

Ayrıca kardeşinin yiyecek ve sağlık ihtiyaçlarını karşıladığı, maddi destek sağladığı ve yurt dışına kaçış planlarına yardımcı olduğu iddia edildi.

Karatepe'nin ailesine bilgi ulaştırdığı ve kardeşinin gizlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunduğu da soruşturma dosyasındaki iddialar arasında yer aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayşe Alanur Karatepe, bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Karatepe, tutuklanarak Düğerek Cezaevi'ne gönderildi.

Soruşturma kapsamında Burkay Karatepe'ye yönelik iddialar ve ablasının yardım ettiği öne sürülen faaliyetlere ilişkin adli süreç devam ediyor.