Cumhurbaşkanı Erdoğan, rüşvet iddiasıyla açılan Aziz İhsan Aktaş davası hakkında konuştu. "Taş üstüne taş koymaktan acizler" diyen Erdoğan, "Para kuleleri, baklava kutuları, rüşvet çarkları dışında bizim meselemiz diyebilecekleri hiçbir icraatları yok" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li Murat Emir, "Bu kadar haklıysan, bu kadar eminsen duruşmaları canlı yayınla" dedi.

Murat Emir'in açıklamaları şöyle: