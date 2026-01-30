Cumhurbaşkanı Erdoğan, rüşvet iddiasıyla açılan Aziz İhsan Aktaş davası hakkında konuştu. "Taş üstüne taş koymaktan acizler" diyen Erdoğan, "Para kuleleri, baklava kutuları, rüşvet çarkları dışında bizim meselemiz diyebilecekleri hiçbir icraatları yok" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li Murat Emir, "Bu kadar haklıysan, bu kadar eminsen duruşmaları canlı yayınla" dedi.
Murat Emir'in açıklamaları şöyle:
Salonlara doldurduğunuz yandaşlara masallar anlatıp, banka kredisiyle aldığınız medyadan pompalamak kolay! Başında olduğunuz Varlık Fonu’ndan maaş alan savcınıza “Ahtapotun kolları” yazdırdığınız o iddianamenin yargılamasını TRT’den canlı yayınlamaya gelince de hemen kaçıyorsunuz. Madem o kadar eminsiniz, madem haklısınız; hadi gelin duruşmalar TRT’den canlı yayınlansın! Hodri meydan! Erdoğan'dan muhalefete: Taş üstüne taş koymaktan acizler, para kuleleri, baklava kutuları, rüşvet çarkları dışında bizim meselemiz diyebilecekleri hiçbir icraatları yok