Kaynak: Diğer

Gazeteci İsmail Saymaz flaş bir bilgiyi paylaştı. Saymaz, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve geçtiğimiz gün ifade veren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı cumartesi günü düzenlenecek oğlunun nikah törenine davet ettiğini ifade etti.

Sözcü'de yer alan habere göre; Saymaz, "Bu cumartesi eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun nikah töreni var. Davet edilenler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alıyor" dedi. Davutoğlu'nun soruşturmadan önce davet ettiği, Erdoğan'dan henüz cevap gelmediği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 2021 yılında Bingöl’ün Genç ilçesindeki ziyareti sırasında kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Videoda Davutoğlu’nun, “Benden sonraki bakanlar gibi bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da ‘Haram lokma yemeyin’ dedim. Yediler. Çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı. Akrabalarını zengin etti. Beş tane müteahhide Türkiye’yi peşkeş çekti” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde savcılıkta ifade veren Davutoğlu, açıklamalarda bulunmuştu. Davutoğlu, "Onurlu bir vatandaş olarak yargıya duyduğum saygı ve adalet idealine duyduğum hürmet dolayısıyla benden talep edilen ifadeyi verdim. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk... Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan düşüncesini ifade ettiği, eleştirilerini dile getirdiği için 'şüpheli' sıfatıyla adliyeye çağrıldı. Bu benim şahsi itibarım değil, ülkemin itibarıdır. Bu ülkeye Dışişleri Bakanı ve Başbakan olarak hizmet etmiş bir devlet adamı olarak da ilk kez böyle bir uygulamanın devletin üst katında yaşanmış olmasını hüzünle karşılıyorum. Yaptığım o konuşmada bir provokatörün sorusu üzerine verdiklerim de dosdoğru olmanın bir gereğiydi. O sözlerimin arkasındayım" dedi.

Savcılıkta verdiği ifade ise Davutoğlu, “Soruşturma yıllar önce yapılmış aleni bir konuşmaya dayandığı hâlde 7 Eylül için sözlü talimat verildi. O gün ne söylediysem bugün de o sözlerin faili, sahibi ve savunucusuyum. Hakaret etmedim; hesap sordum. Aşağılamadım; eleştirdim. Suç işlemedim; anayasal hakkımı ve siyasi sorumluluğumu kullandım” şeklinde konuştu.