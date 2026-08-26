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Kaynak: ANKA

Aydın'da yer alan yerel Aydın Denge Gazetesi'nin Facebook hesabından dün Gülşah Erdoğan adlı kişinin ölüm duyurusu haberi, siyah fon üzerine "Erdoğan vefat etti" görseli ile paylaşıldı.

Paylaşımın ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Soruşturma kapsamında emniyet birimlerince gazetenin temsilcisi Emin Aydın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeşim Ülker, muhabir İslam Keleş ve İrem Delice dün gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemler sonrasında Aydın Adliyesi'ne getirilen dört gazeteci, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.