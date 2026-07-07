Kaynak: Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve basın mensuplarının sorularına verdiği yanıtlardan satır başları şöyle:

"Sizlerle birlikte olmak bizim için büyük bir gurur. Çok güzel işler yapacağız. Türkiye diğer ülkelere oranla çok daha sadık. F- 35 şimdiye kadar yapılan en güzel plan. Tabiki değerlendireceğiz. Bu konuda bir şeyler yapacağız.

-Rahip Brunson olayı zordu. Cumhurbaşkanını aradım, derhal bıraktı.

-NATO beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Belki de katılmayabilirdim. Ama Türkiye olunca geldim"

İRAN AMERİKA İLİŞKİLERİ

Erdoğan: Nasıl bir düzleme oturtacağız elimizden geleni yapıyoruz. Hepbirlikte elimizden geleni yapıyoruz.

GAZZE

Erdoğan: Trump ile Gazze'yi konuşacağız. Gazze'de bölgedeki barışı sağlamak için bu liderler zirvesini önemsiyoruz.

F-35

Erdoğan: F-35 konusu yeni bir konu değil. ABD ile daha önce görüştük. 5 F-35 uçağının sözünü aldık. Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. F-35 ile ilgili kendilerinden aldığımız sözün olumlu şekilde olacağını düşünüyorumç Trup her zaman sözünün arkasındadır. Hayırlı bir karar çıkacaktır.

Trump: Benim hiçbir endişem yok. Harika işler yapılmış. Benim Türkiye konusunda hiçbir endişem yok. İlişkilerimiz herzamankinden daha iyi.

ABD'den bir uçak satın aldığınızda motoru yenileme be bakım çalışmaları var. Yükümlülüklerimiz var. Zamanı geldiğinde yapılacaktır... Türkiye İran ile sorunları çok iyi biliyor. Diğer ülkelerle birlikte çok iyi idare ettiler. Mücadeleye onlar da katılabilirdi ama bunu yapmadılar. Türkiye çok iyi bir ülke oldu. Olağan dışı bir ülke oldular. Erdoğan'da orada nükleer silahların olmasını istemez.

Trump: Putin ile görüştüm. 8 savaşı bitirdik. Sanırım 9.cuyu da bitireceğim.

Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.