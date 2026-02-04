Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretinden sonra Mısır'da diplomatik temaslarda bulundu.

Görüşmeden sonra Erdoğan ve Sisi huzurunda iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Anlaşma sonrası iki lider, düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan konuşmasında Mısır ile olan ticaret hacminin yükseltilmesinin amaçlandığını söylerken Suriye ve İran'da yaşanan gelişmelere de değindi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik desteğin süreceğini belirten Erdoğan, İran'daki gelişmeler içinse İran'a yapılacak bir dış müdahalenin tüm bölge için risk oluşturacağına dikkat çekerek meselelerin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İLİŞKİLERİMİZ HER ALANDA İLERİ TAŞINIYOR"

Bin yıllık ortak mazimizle yoğrulan kardeşlik bağlarımızdan sadece halklarımızın refahı için değil, Filistin'le birlikte bölgemizin istikrarına katkı için de faydalanmak istiyoruz. Sayın Sisi'yle belirlediğimiz bu ortak vizyon sayesinde ilişkilerimizin her alanda daha ileri taşındığını memnuniyetle müşahede ediyoruz.

Bakınız; Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyimizin ilk toplantısından bu yana yaklaşık 16 ayı geride bıraktık. Bu dönemde çeşitli vesilelerle Mısır'ı iki kez ziyaret ettim. Dışişleri Bakanlarımız ise yedi defa bir araya geldiler. Diğer Bakanlarımız ve üst düzey zevatımızı ekleyince karşılıklı ziyaret sayısı 50'ye yaklaşıyor. Bugün kabul ettiğimiz ortak bildiri ve muhtelif belgelerle inşallah ilişkilerimizin ahdi zeminini pekiştiriyoruz.

"MISIR'LA TİCARET HACMİ 15 MİLYAR DOLARA YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürüyor. Son üç yıldır 8 ila 9 milyar dolar aralığında seyreden ticaret hacmimizi 15 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Türk firmalarının Mısır'daki yatırımlarının 4 milyar dolara yaklaşmasından ziyadesiyle memnunuz. Bugün iş insanlarımızla bir araya geleceğimiz iş forumunda karşılıklı yatırım ve iş birliği imkanlarını ele alacağız. Enerji ve ulaştırma alanlarında da ortak projeler geliştirmek istiyoruz.

Burada şunu da büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim; Türkiye-Mısır arasında güçlenen ilişkiler turizme de olumlu yansımıştır. Geçtiğimiz yıl 500 binden fazla turist ülkelerimizde karşılıklı olarak misafir edilmiştir. Temennimiz bunun önümüzdeki dönemde iki katına çıkmasıdır. Mısır halkı Türk kültürüne ve diline yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye olarak bu ilgiyi karşılıksız bırakmak istemiyoruz. Yunus Emre Enstitümüzün İskenderiye şubesinin, TİKA ve TRT gibi kurumlarımızın ülke temsilciliklerinin yeniden açılmasını bu bakımdan önemli görüyoruz.

Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip iki komşu ülkeyiz. İkili deniz ticareti ve taşımacılığı, seyrüsefer serbestisi ve deniz güvenliği alanlarında iş birliğimizi artırmak arzusundayız. Atılacak ortak adımların hem bölgesel barışa hem de iki ülkenin ekonomik ve stratejik çıkarlarına ciddi katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

"ORTAK GÜNDEMİMİZİN BAŞLICA KONUSU FİLİSTİN DAVASI"

Ortak gündemimizin başlıca konusunu Filistin davası teşkil ediyor. Şurası bir gerçek ki ateşkes tesis edilmiş olmakla birlikte Gazze'deki insani dram halen devam ediyor. 11 Ekim'den bu yana 500'ün üzerinde Gazzeli İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Geçen hafta aralarında çocukların da olduğu 30 kardeşimiz şehit oldu. Şarm el-Şeyh deklarasyonunu sabote etmeyi amaçlayan bu saldırıları ve ihlalleri reddediyoruz. Gazze'de barışı mümkün kılacak girişimlerde Mısır'la birlikte çalışıyoruz, inşallah bunu da devam ettireceğiz. İsrail saldırılarıyla tahrip edilmiş olan Gazze'nin yeniden imarı için de aynı şekilde elden gelen katkıyı sağlayacağız. Bu vesileyle Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardımların bölgeye ulaştırılmasında gösterdikleri iş birliği için Mısır makamlarına bugün bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bugünkü görüşmelerimizde Libya, Sudan ve Afrika Boynuzu başta olmak üzere bölgesel konulara da değindik. Libya'da kalıcı istikrarın tesisi için ülkede birlik ve bütünlüğün korunması Mısır'la ortak hedefimiz olmayı sürdürüyor. Libyalıların önderlik ve sahipliğinde yürütülecek süreçleri desteklemek noktasında fikir birliği içindeyiz.

Sudan'da öncelikle ateşkesin sağlanmasını ve ardından sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesini ümit ediyoruz. Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan Etiyopya'nın Somaliland'i tanıma kararını kabul etmiyoruz. Somali Federal Cumhuriyeti'nin ve Somaliland bölgesinin geleceğine yönelik adımlar tüm Somalililerin iradesini yansıtacak şekilde atılması gerekiyor.

"SURİYE'DEKİ DÖNÜŞÜME DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Toprak bütünlüğü korunmuş, siyasi birliği sağlanmış bir Suriye'nin en büyük kazananı tüm bölgemiz olacaktır. Biz Suriye'deki büyük dönüşümün destekçisiyiz. Bu desteği sürdürmekte kararlıyız. Mısır tarafından Suriye'nin birliğinin muhafazasına yönelik yapılan açıklamaları isabetli buluyor ve destekliyoruz.

"İRAN'A DIŞ MÜDAHALE TÜM BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ RİSK OLUŞTURUR"

Komşumuz İran'la özellikle dış müdahalelerin tüm bölge için önemli riskler teşkil edeceği kanaatindeyiz. İran'la nükleer dosya dahil meselelerin diplomatik yollarla çözümü en isabetli yöntemdir.

Bu düşüncelerle misafirperverliği için değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Sisi'ye ve Mısırlı yetkililere bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Konsey toplantısında aldığımız kararların ülkelerimiz başta olmak üzere bölgemizin barış, refah ve istikrarına katkı sunmasını temenni ediyorum."

İMZALANAN ANLAŞMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi, Türkiye Cumhuriyeti İle Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2. Toplantısı Ortak Bildirisi'ne imza attı.

Türkiye ile Mısır arasında imzalanan diğer anlaşmalar şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Mısır Arap Cumhuriyeti Mısır İlaç Otoritesi Arasında İlaç ve Tıbbi Cihaz Düzenlemesi Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Karantinası Alanında Mutabakat Muhtırası

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Hizmetleri Alanında Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İle Mısır Arap Cumhuriyeti Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığının Ortak Bakanlık Bildirisi

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Sosyal Dayanışma Bakanlığı Arasında Sosyal Koruma Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı."