Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki son durumu değerlendirdi.

Görüşmede özellikle ateşkes süreci ve bölgesel güvenlik konuları öne çıktı.

TÜRKİYE’NİN DİPLOMATİK ÇABASI VURGULANDI

Görüşmede, ateşkese giden süreçte Türkiye’nin ilgili ülkelerle birlikte yoğun diplomasi yürüttüğü ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde başlaması planlanan müzakerelerin kalıcı barış ve istikrar açısından önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Erdoğan, süreci olumsuz etkilemek isteyen girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, bu tür adımlara fırsat verilmemesinin önemine işaret etti. Türkiye’nin yeni dönemde de barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.