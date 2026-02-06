Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve MHP lideri Devlet Bahçeli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak için Osmaniye'de "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şu şekilde,

“Millet olarak yüreklerimize kor bir ateş düşüren 6 Şubat depremlerinin üçüncü seneyi devriyesinde sizlerle bir aradayız.

53 bin 697 vatandaşımızın her birine Cenabı Allah’tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Aynı gün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle rahmeti rahmana kavuşan bu kardeşlerimizi unutmayacak onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağız. Rabbim böylesi zor imtihanlarla bizi yüz yüze getirmesin.

Bizden beşer olarak elbette geçmişe dönemez zamanı durduramaz kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz. Evet, zaman pek çok şeyin ilacıdır. Şifasıdır. Yaralarımızın merhemidir. Şurası da bir gerçek ki bazı acıları dindirmeye zaman bile yetmez. 6 Şubat depremlerinde milyonlarca insanımızın kimi anne babasını, kimi kardeşini, kimi canından çok sevdiği evladını, kimi de yoldaşını hayat arkadaşını kaybetti. Nice kalpler dağlandı. Nice hayatlar yarım kaldı. Nice canlar bir gecede ahiret yurduna göç eyledi.

‘BİR MİLLETİN TARİHİ BOYUNCA YAŞAYACAĞI EN ZOR SINAVLARDAN BİRİ’

Tüm bunlar bir milletin tarihi boyunca yaşayacağı en zor sınavlardan biridir. Fakat biz metanet, sabır, tevekkül ve dirayet sahibi bir milletiz. Şu anda karşımda bu dirayet sahibi milleti görüyorum. Dirayet sahibi Osmaniye’yi görüyorum.

Geleceğe bakmayı, yola devam etmeyi de asla ihmal etmeyeceğiz. Birbirimize destek olduk ve olacağız. Birbirimizin yaralarını sardık ve saracağız. Bizi büyük millet yapan ne kadar kıymet varsa hepsine sıkı sıkıya sarılacak bunlara sahip çıkacağız.

‘EN AĞIR EKONOMİK KAYIPTI’

Deprem bölgesindeki 2 milyon 352 bin binanın yaklaşık 39 bin 555’i afet sırasında yıkıldı. 199 binin üzerinde bina ağır hasar alırken 36 bin bina ise orta hasarlı hale geldi. Tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan bu depremlerin ekonomimize doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti ise 150 milyar doları buldu. 2023 yılındaki milli gelirimizin yüzde 9’una tekabül eden bu tutar ülkemiz tarihinde doğal afetlerden kaynaklanan en ağır ekonomik kayıptı. Devlet olarak depremin ilk anından itibaren dakikalar içerisinde harekete geçtik ve 650 bin personelimizi hızlıca sahaya intikal ettirdik. Bu süreçte bakanlıklarımız, belediyelerimiz, güvenlik kuvvetlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, hayırseverlerimiz adanmışlık ruhuyla seferber oldu.

‘BİTİREMEZ DEDİKLERİ EVLER BURADA’

Küllerimizden yeniden doğduk. Türkiye’mizin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Biz vatandaşlarımızın hayatını kurtarmaya onlara yepyeni gelecek sunmaya çalışırken ana muhalefetin başını çektiği bazı çevreler bu depremden siyasi rant devşirmenin hesabını yapıyordu. Millet ve memleket hayrına ne kadar proje, eser, hizmet ve yatırım varsa hepsine çamur atmayı vazife sayan hazımsızlar depremzedelerin acılarını menfaate çevirmeye çalıştılar. Deprem turistlerinin atmadığı iftira, söylemedikleri yalan, yapmadıkları dezenformasyon kalmadı. Hep bir ağızdan koro halinde devlet vatandaşını yalnız bıraktı dediler. Arama kurtarma faaliyetleri, yardım çalışmaları, oy rengine göre yapılıyor dediler. Bunlar bu evleri bitiremez dediler. İşte evler burada. Bunları bitmez dediği evler burada.

Maalesef böyle bir mesele bile ne yazık ki bunların gündemine gelmedi, burada da partizanca davrandılar. Peki sonuçları ne oldu? Hepsinin hevesleri kursaklarında kaldı. İttifakımızın enkaz altında kalmasını bekleyenler büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Bunların bizleri yıldırmayı, bizim irademizi kırmayı amaçlayan toksik siyasetine teslim olmadık. Biz bu işin altından kalkarız dedik ve hemen işe koyulduk. Sadece üç yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik.

‘455 BİN 357 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ TAMAMLADIK’

Bugüne kadar 433 bin 667’si konut, 21 bin 690’ı iş yeri olmak üzere tam 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamladık. Hatay’ımızda 455 bininci afet konutumuzun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik.

CHP LİDERİ ÖZEL’E TEPKİ

Bugünler hem acılarımızı paylaşma hem kayıplarımızı özlemle yad etme hem de milletçe kenetlenmemizi güçlendirme dönemleridir. Ana muhalefetin başındaki zat dört gündür ahlaka sığmayan çirkin bir üslupla bizi hedef alıyor. Laf ola beri gele misali boş atıp dolu tutturmanın derdinde. Oysa bir siyasetçi eserleri ile konuşur varsa bir eserin projen çıkar millete anlatırsın. Ama eserin yoksa CHP Genel Başkanı gibi sadece polemik yaparsın ona buna sataşarak günü kurtarmaya çalışırsın. Hatasını kabul etse belki biraz mahcup olsa kendini düzeltse biz de acemiliğine verip bir yere kadar anlayışla karşılarız fakat bunda o erdem de yok. Madem bir işin ucundan tutmuyorsun bari hizmet edene engel olma. Bari bugün 455 bin konutu teslim eden devletine bir teşekkür et. Ortadaki başarıyı gör, verilen emekleri dökülen terleri kuru bir cümle ile de olsa takdir et. Gözü var görmüyor, kulağı var duymuyor, dili var hakkı konuşmuyor. İhtirasları boyları aşan bu kifayetsizlere şunu hatırlatmak isterim. Ters çevirmekle kuyudan minare olmaz. Hakikat güneşi balçıkça sıvanmaz. Sizin de yalanlarınız, çarpıtmalarınız, hakikatin yerini alamaz. Siz inkar etseniz de milletim bizim ne yaptığımızı çok iyi biliyor."

MHP lideri Bahçeli ise törende yaptığı açıklamada şunları söyledi,

Tarihi bir ana hep birlikte tanıklık ediyoruz. Kahramanmaraş Pazarcık depremi ile 9 saat sonra yine aynı ilimizin Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üçüncü yıl dönümünde devlet ve millet dayanışmasının sonuçlarını görüyoruz.

Tarih boyunca uğradığı sayısız felaketin içinden sivrilip çıkmayı, aynı zamanda cihanı aydınlatmayı başarmış Türk milletinin tökezlemesi ve manen yıkıma uğraması mümkün ve muhtemel değildir. 6 Şubat 2023 tarihli ikiz depremlerden sonra bu gerçek bütün boyutlarıyla bir kez daha yaşanmış ve teyit edilmiştir. 108 bin kilometreyi vurmuş bir deprem felaketine tek yürek halinde karşı konulmuştur. 14 milyon vatandaşımız depremden doğrudan ve dolaylı etkilenmiştir.

Bizi biz yapan bizim mübarek ve müthiş bir millet seviyesine çıkaran aynı şekilde tarihi müşahade ve mimari haline getiren mümin sıfatlar da burada aranmalıdır. Yerin altından veya yerin üstünden kaynaklansın hiçbir felaket hiçbir musibet Türk milletini yolundan tarihsel seyri seferinden geri çevirmiştir. Öncelikle bu hakikati kavramı ve bu hakikati kaynaşmak lazımdır. Türk milleti yıkıma uğramaz. Devlet- millet dayanışması gösterdik.

"MUHALEFET RANT KAZISI YAPTI"

Depremden hemen sonra devlet felaket bölgesinde görev almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın devreye girmesiyle asrın inşa seferberliği başlatılmıştır. Milletimizi dayanışma ve yardımlaşmanın emsalsiz örneğini göstermişti. Türkiye adeta ayağa kalkmış ayrıca pek çok dost ve kardeş ülke sivil toplum örgütü arama ve kurtarma çalışmalarına katılan çok sayıda gönüllü kuruluş felaket bölgesinde koşmuştur.

Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kavgaları yaparken taş ve moloz yığınlarının arasında ikbal ve çıkar arayışıyla meşgul olurken, henüz toprak altında feryatları duyururken devletin acze düştüğünü utanmadan, sıkılmadan iddia eden fırsat düşkünü kötülerin maskeleri kısa sürede düşmüştür.

Muhalefet partileri deprem enkazı üzerinde siyasi rant kazıları yaparken taş ve moloz yığınlarının arasında ikbal ve çıkar arayışında meşgul olurken devlet millet tek nefes halinde da felakete karşı aynı yönde olmuştur.

Cumhur İttifakıyız biz Türkiye sevdalısı tertemiz ahlaklı vatan ve millet mücahitleriyiz.

Yapamaz dedikleri her şey yapılmıştır. Başaramaz dedikleri ne varsa hayata geçirilmiştir. Hani nerede depreme dayanıklı konutlar diyerek ortalığı karıştırmaya çalışan siyasi güruh hem aldatmanın ipinden tutmuşlardır. Ne yaparlarsa boştur. NE söylerlerse boşunadır. 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edilmiş mal sahibi vatandaşlarımız yuvalarına kavuşmuşlardır. Haydi konuşsunlar ellerinde imkan olsa kümes bile yapamayacak olanlar 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasını nasıl yok sayacaklar.

Biz Cumhur İttifakıyız, işte Osmaniye her şeyin şahididir. 2500’ü köy evi olmak üzere inşa edilen 12 bin 557 konut Osmaniye’nin çehresini değiştirmiş, gücüne güç eklenmiş acılar bir nebze de olsa dindirmiştir. Bu gerçeği reddetmek akıl ve vicdan işi midir? Her şeye karşı olan muhalefetin Türkiye’ye karşı olduğu aleni değil midir.

Deprem bölgesi küllerinden yeniden doğdu. Deprem bölgesinde geceyi gündüze katan hiç durmadan çalışan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kuram'a ve diğer bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Burayı şereflendiren kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum. Şimdi sözü bölgemizin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a bırakmak istiyorum"