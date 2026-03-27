Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Stratejik İletişim Zirvesi'ne (STRATCOM) gönderdiği video mesajda, zirve vesilesiyle katılımcıları İstanbul'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

"SOYKIRIMLARIN, SAVAŞLARIN VE KRİZLERİN TIRMANDIĞI ZORLU BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

İletişim Başkanlığını, çerçevesi, muhtevası ve etki çapı her geçen yıl genişleyen organizasyonu başarıyla düzenledikleri için tebrik eden Erdoğan, "İkinci Cihan Harbi sonrası galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sistemin temelini teşkil eden kurum, kural ve değerler manzumesi günden güne işlevini yitiriyor. Güç rekabetinin enerji, teknoloji ve ticaret gibi farklı alanlara yayıldığı, sorunların diyalog yerine silahla çözülmeye çalışıldığı, soykırımların, savaşların ve krizlerin giderek daha da tırmandığı zorlu bir dönemden geçiyoruz. Gazze'de olduğu gibi hepimizin yüreğini sızlatan trajedilerin sona ermesi, bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada barış, huzur ve istikrarın yeniden temin edilmesi geçmişte hiç olmadığı kadar önemlidir."