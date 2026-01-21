ABD Başkanı Trump’ın Gazze planı çerçevesinde kurulacak Barış Kurulu için isimler netleşmeye devam ediyor. Son olarak İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump’ın davetine olumlu karşılık vererek kurulda yer alma kararı aldı.

Trump, Başkanlığını yürüteceği kurul için 50’den fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını davet etti. Gazze’nin yönetimi ve geleceğinin belirlenmesi için oluşturulan Barış Kurulu, Birleşmiş Milletler’e alternatif bir yapıl olacağı yönünde eleştiri alıyordu.

ERDOĞAN’DAN YANIT GELDİ

ABD Başkanı Trump’ın davet ettiği isimlerde arasında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını açıkladı. Erdoğan partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada "Kurula Hakan Fidan katılacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki tüm faaliyetleri kapsamlı şekilde desteklemek üzere "Gazze Yürütme Kurulu" bünyesinde de yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

ABD BaşkanI Trump, Gazze planının ikinci aşaması olarak bir kurul kurulacağını söylemişti. Trump’ın ifadelerine göre kurul, yalnızca Gazze’deki yönetim ve yeniden inşa sürecini denetlemeyi değil, aynı zamanda “çatışma tehdidi altında bulunan bölgelerde kalıcı barışı sağlamayı hedefliyor.

Kurulun başkanlığını bizzat üstlenen Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fas Kralı 6’ncı Muhammed ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi liderleri yapıya katılmaya çağırdı.