Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a hareket etti. Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, sabah saat 07.30'da Ankara Havalimanı'ndan havalandı.

Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile diğer yetkililer uğurladı. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşmesi bekleniyor.

Gerçekleştirilen temaslarda, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ikili ve üçlü iş birliği başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, savunma sanayii, güvenlik ve ekonomik ilişkilerin ele alınması değerlendiriliyor.

KAAN SAVAŞ UÇAĞI PROGRAMI’NA KATILIMI ELE ALINACAK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Suudi Arabistan’da gerçekleştireceği temaslarda, Suudi Arabistan’ın KAAN Savaş Uçağı Programı’na katılımının da ele alınacağı bildirildi. Buna ilişkin sözleşme görüşmelerinin, 2026 yılının şubat ayında imzalanabilecek olgunluğa ulaştığı biliniyor.

ÜÇLÜ SAVUNMA ANLAŞMASI İMZALANACAK!

Güvenlik kaynakları, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bugün Cidde'de üçlü savunma anlaşması imzalayacağını ifade ederken anlaşmanın isminin 'Mekke Anlaşması' olduğu kaydedildi.

Anlaşma askeri tehditler ve güvenlik sınamaları karşısında ortak iradeyi yansıtıyor ve bölgesel sahiplenmeyi esas alıyor. Bu anlaşma, üç devletin topraklarının güvenliğini sağlamayı ve tehditleri caydırmayı amaçlıyor. Anlaşma tamamen savunma niteliği taşıyor.

"BÖLGEDEKİ SON GELİŞMELER ÇABALARI HIZLANDIRDI"

İngiliz haber ajansı Reuters ve Fransız haber ajansı AFP'nin çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Ortadoğu’daki gerginliğin tırmanmasıyla birlikte Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde "ortak savunma anlaşması" imzalaması bekleniyor.

Suudi ordusuna yakın bir kaynak AFP'ye yaptığı açıklamada, anlaşmanın uzun zamandır görüşüldüğünü, ancak bölgedeki son gelişmelerin anlaşmanın nihai hale getirilmesi çabalarını hızlandırdığını kaydetti.

BİRÇOK KONU BAŞLIĞI GÖRÜŞÜLECEK!

ABD/İsrail - İran savaşı ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle birlikte Gazze'de yaşanan insanlık dramıyla birlikte, savunma ve güvenlik çerçevesi içinde terörizmle mücadele, istihbarat paylaşımı, Hürmüz'ün yeniden açılması süreci gibi konular görüşülecek.

ERDOĞAN TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ!

Erdoğan geçtiğimiz günlerde de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular konuşulmuştu.

Erdoğan, Türkiye olarak, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduklarını, kalıcı barışın tesisi ile bölgede huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştıklarını ifade etti. Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına dair yol haritasına harfiyen uymasının Plan'ın başarısı için şart olduğunu, Türkiye olarak gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirtti.