Venezuela'ya ABD tarafından düzenlenen saldırıda devlet başkanı Nicolas Maduro'yu rehin alınarak kaçırıldı. Dünya, ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen "Düzelene kadar Venezuela'yı biz yöneteceğiz" açıklamasını konuşuyor.

'ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ'

AKP, ABD karşısındaki suskunluğunu korurken, konuyla ilgili ilk açıklama 11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Gül kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Maduro'nun kendi halkına acılar çektiren yanlış bir kişi olduğunu söyleyerek, askeri operasyonla evinden kaçırılmasının ise açık bir şekilde uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti. Gül'ün "Bu kapının ABD tarafından açılması çok tehlikeli gelişmelere yol açacaktır" değerlendirmesi de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şimdiye kadar 'Venezuela' ile ilgili bir açıklama gelmemesi dikkat çekerken; son dönemde AKP ile sık sık ayrı pozisyonlar alan Bahçeli'den gelen beklenmedik çıkış gündem oldu.

'FETÖ ELİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN...'

FETÖ vurgusu yapan Bahçeli, "Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris’te bulunurken, doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle, bugün Maduro’yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır. 15 Temmuz 2016’da Türk Milleti’nin iradesi ile netice alamayan ABD, bugün Venezuela’da benzer bir girişimde bulunmuştur" derken, mesajı ilettiği CNN Türk'e, yayınlarını bu eksende yapmasını önerdi.

SOYLU VE UÇUM'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Bahçeli'nin ardından Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum'dan da açıklamalar geldi. Soylu, Bahçeli'ye destek vererek "15 Temmuz’da durduğumuz yerdeyiz" derken, Uçum "Milli devletler birçok açıdan ontolojik tehdit altındadır. Bunlara Maduro olayıyla birlikte ‘emperyalist haydut devlet’ tehditi de görünür şekilde eklenmiştir. Bugün her zamankinden çok daha fazla anti-emperyalist mücadeleyi yükseltmek, milli devletlerin anti-emperyalist işbirliğini güçlendirmek gerekiyor. Başka bir seçenek kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Soylu'nun açıklamaları 2011'de FETÖ'nün yayın organı olarak anılan Samanyolu TV'ye bağlanarak yaptığı açıklamaları getirdi. FETÖ'cülere dönük eleştiri ve tepkilerin önüne geçmeye çalışan Soylu "Buradan Türkiye’yi yönetenleri uyarıyorum, bu aynen 28 Şubat gibi, 12 Eylül öncesi gibi büyük bir senaryodur. Derin devlet bütün ama bütün her şeyiyle beraber harekete geçmiştir.

Bütün dünyanın üzerinde ittifak ettiği, dünyanın her noktasında okullarıyla eğitime yaptığı seferberliği hem diyaloğa hem dinler arası bir şekilde uzlaşmayı sağlayacak nefreti ortadan kaldırmaya çalışacak mümtaz bir şahsiyete saldırı vardır. Bu saldırının sebebi Fethullah Gülen değildir aslında Türkiye’de mazlum insanlar ilk defa iktidara gelmektedirler.

Hakkında bütün dünyanın övgüler düzdüğü, aslında bütün memleketimizin minnettar olması lazım gelen bir anlayışa çirkin bir saldırıya muhatap olmamak lazım. Fakat insanın içi hazmetmiyor. Ömründen tek bir dikili ağacı olmayan insanlar, Allah rızası için bu ülkenin her noktasına Diyarbakır’dan Edirne’ye kadar dünyanın her noktasında Afrika’dan Asya’ya kadar Balkanlara kadar Amerika’ya kadar her noktada bu milletin temel değerlerini dünyayla birleştirmeye çalışan bir anlayışa şiddetle saldırıyorlar. Benim bunu bakınız açık söylüyorum, Müslümanlık adına, Anadolu insanı adına, Türklük adına milliyetçilik adına, bu ülkenin geleceği adına kabul etmem mümkün değildir." ifadelerini kullanmıştı.