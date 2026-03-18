Etkinlik, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan eser, Çanakkale ruhunu sahneye taşıdı.

“Şüheda 1915” oyunu, İbrahim Sarıtaş ve Utku Koçak imzası taşırken, yönetmen koltuğunda Bora Severcan oturdu.

CEPHEDEN SAHNEYE

Eserde, 1915 yılında Çanakkale Cephesi’nde verilen büyük mücadele, Arıburnu Muharebeleri’nden Anafartalar Zaferi’ne uzanan süreç içinde dramatik bir anlatımla sahnelendi.

Tiyatro oyunu, izleyicilere Çanakkale’deki direnişi ve fedakârlığı yeniden hatırlatırken, anma programının en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.