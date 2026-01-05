Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Venezuela ve ABD arasında yaşanan olaylarla ilgili ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Amerikan Başkanı Sayın Trump’la telefon görüşmemizde de ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik. Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerekliliğinin altını çizdik. Türkiye ve Türk milleti refah, huzur ve kalkınma mücadelelerinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir" sözlerini sarf etti.

"MADURO VE VENEZUELA HALKI ÜLKEMİZİN DOSTUDUR"

"Venezuela meselesinde de hem Türkiye için hem dost Venezuela halkı için en iyisi, en doğrusu neyse onu yapmanın gayreti içindeyiz" diyen Erdoğan, "Sayın Maduro ve Venezuela halkı, milletimizin dostu olduğunu defalarca göstermiştir. İki dost ülke olarak zor zamanlarda birbirimizle dayanışma içinde olmayı her zaman önemsedik, önceliklendirdik. Bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Terörsüz Türkiye hakkında konuşan Erdoğan, "Kahraman güvenlik kuvvetlerimizin destansı mücadelesi, savunma sanayimizdeki atılımlarımızın ülkemize kazandırdığı imkânlar, hak ve özgürlükler alanında hayata geçirdiğimiz tarihî reformlar ve milletimizin engin basireti sayesinde; terör musibetinden ebediyen kurtulma noktasında önemli bir fırsat yakalamış bulunuyoruz. Ülkemizin önünde aralanan bu fırsat penceresini ardına kadar açacak, bu imkânın sabote edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecini kararlılıkla sürdürerek, kırk yıldır ülkemizin enerjisini ve kaynaklarını sömüren terör sorununu kökten çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ADINI ANMADI

Erdoğan, Venezuela açıklaması sonrası CHP lideri Özgür Özel'e yüklendi.

Erdoğan, "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, iç siyasette olduğu gibi dış politikada da üçüncü sınıf bir popülizm sergilemektedir. Bu zatın ne dediği, neyi savunduğu, hangi çizgide durduğu belli değildir. Aziz milletim, sizlerden ricam şudur: Son yıllarda bölgemizde cereyan eden hadiseleri ve bu gelişmeler karşısında CHP’nin sergilediği tutumu lütfen şöyle bir gözden geçiriniz.

"AKILLARINCA BİZİ SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Dış politikada omurga nedir, ilke nedir, millî menfaat nedir bilmeyenler; bugün çıkıp bize ahkâm kesen ana muhalefet yöneticileridir. Şimdi de akıllarınca bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Kimse kusura bakmasın, bunun adı siyasî eleştiri değil, yüzsüzlüktür. Muhalefet, “iktidar yıpransın da Türkiye’ye ne olursa olsun” anlayışıyla hareket edemez. Böyle bir sorumsuzluğun içinde olamaz. Dahası, bu kadar basiretsizlikten sonra, ana muhalefetin bu konularda bize laf söylemeyi bırakın, ağızlarını dahi açmamaları gerekir.

"ÇEŞİTLİ FOTOĞRAFLAR ÜZERİNDEN MESAJ VERMEYE KALKIYOR"

Şurası da son derece ibretliktir: Ülkemizden 11 bin kilometre ötede, Türkiye ile yakın dostluk ilişkileri olan bir ülkede müessif bir hadise yaşanıyor. CHP Genel Başkanı’nın aklına ilk gelen ise yine bize saldırmak, bize sataşmak oluyor. Çeşitli fotoğraflar üzerinden mesaj vermeye kalkıyor.

Allah aşkına, bu patolojik bir ruh hâlinin işareti değilse nedir? Siyasette kutuplaşmayı bu provokatif üslupla mı azaltacaksınız? İç cephemizin tahkim edilmesine böyle mi katkı sunacaksınız? Dünyanın içinden geçtiği bu zor dönemde Türkiye’nin hak ve hukukunu böyle mi savunacaksınız? Aziz milletim, biz elbette bunlara kulak asmayacak, bu çirkin tahriklere gelmeyeceğiz. Gerekirse bin düşünüp bir söyleyecek; Türkiye’nin menfaatlerini her daim koruyacak, kollayacak ve yücelteceğiz" dedi.