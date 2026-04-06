Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu’nda 30 Mart’ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve hastanede tedavisi devam ederken hayatını kaybeden polis memuru Seçkin Yalçın’ın ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.