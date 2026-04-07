Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, iki ülkenin özellikle savunma alanı başta olmak üzere birçok alanda sergilediği iş birliğinin olumlu karşılandığını belirterek, ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde kararlılık vurgusu yaptı.

Görüşmede İran’a ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, ülkenin topyekûn yıkıma uğratılmasına yönelik yaklaşımları tasvip etmediklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca İran’ın bölgedeki bazı tutumlarını da doğru bulmadıklarını belirterek, barışın sağlanması için diplomasiye ağırlık verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki eylemlerine de değinerek, uluslararası hukuk ihlallerinin engellenmemesi halinde bölgede kalıcı barışın sağlanamayacağını vurguladı.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinilen görüşmede Erdoğan, müzakerelerin yeniden canlandırılması ve barış odaklı girişimlerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.