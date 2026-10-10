Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda yaşanan son olaylara ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu. Yapay zeka ile yaşanan dönüşüme ve tekno-oligarkların gençler üzerindeki tehdidine vurgu yapan Erdoğan, bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların geleceği tehdit ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması’nda yaptığı konuşmada, teknolojinin ve yapay zekanın toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Erdoğan, yapay zekanın gelişimiyle birlikte hayatımızda köklü değişimlerin yaşandığına dikkat çekerek küresel teknoloji devlerinin toplumsal yapılar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

KİM BU TEKNO OLİGARKLAR?

Kendini seçilmiş ve üstün gören "tekno-oligarkların" sadece bugüne değil, geleceğe de yön verme amacında olduğunu savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu odakların ana hedef kitlesinin gençler olduğunu vurguladı.

Okullarda son dönemde yaşanan üzücü hadiselerin arkasındaki tehlikeye işaret eden Erdoğan, söz konusu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların toplum ve gelecek açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

‘TEKNO OLİGARKLARIN HEDEF KİTLESİ GENÇLER’

Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş ve üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar.

Bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor.

Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler, bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu gösteriyor” sözlerini sarf etti.

‘İNSAN YETİŞTİRMEK EMEK VE SABIR GEREKTİRİR’

Gençlerin yetiştirilmesinin uzun soluklu bir süreç olduğunu belirten Erdoğan, milli kimliğin küresel kültür dayatmaları karşısında korunmasının önümüzdeki dönemin temel meselelerinden biri olacağını dile getirdi. Gençlere güvendiğini ifade eden Erdoğan, “Sevgili gençler, sevgili kardeşlerim, ben sizlere inanıyorum. Gözlerinizdeki ışıltı bana bu ümidi veriyor” diye konuştu. İnsan yetiştirmenin emek ve sabır isteyen bir uğraş olduğunun altını çizen Erdoğan, Türkiye’nin en büyük hazinesinin iyi yetişmiş, vatanını ve milletini seven gençler olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’de eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olayları, toplumda ve devlet kademesinde derin endişe yaratan bir tabloyu ortaya çıkardı. Son olarak İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana gelen bıçaklı saldırı, okullardaki güvenlik ve gençliğin dijital yön yönlendirmeleri hususunu gündemin ilk sırasına taşıdı.

1 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ 7 ÖĞRENCİ DE YARALANDI

Olayda, başka bir okulun üniformasını giyerek binaya giren 15 yaşındaki bir öğrenci, hedef gözetmeksizin öğrencilere saldırdı. Şiddet vakasında 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut hayatını kaybederken 7 öğrenci de yaralandı. Şüpheli güvenlik güçlerince gözaltına alınırken, İçişleri Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı olayı tüm detaylarıyla incelemek üzere müfettişler görevlendirdi. Bu ve benzeri üzücü olayların ardından adli ve idari soruşturmalar sürüyor.

TEKNO OLİGARK NEDİR?

Tekno-oligark, küresel teknoloji sektörünü, sosyal medya platformlarını, yapay zeka altyapılarını ve devasa veri akışını elinde tutarak toplumlar ve siyaset üzerinde büyük bir yönlendirme gücü kazanan az sayıdaki teknoloji devi yöneticisini veya tekelci şirketler grubunu ifade eden bir kavramdır.

Geleneksel anlamdaki oligarşi kavramı gücün küçük ve ayrıcalıklı bir grubun elinde bulunmasını tanımlarken, tekno-oligarklar bu gücü dijital dünya, algoritmalar ve yapay zeka sistemleri üzerinden elde eder. Bu yapılar; kullanıcıların neyi göreceğini, neyi düşüneceğini ve hangi içeriklerle karşılaşacağını belirleyerek toplumsal algıyı, tüketim alışkanlıklarını ve gençlerin yaşam tarzlarını şekillendirme imkanına sahiptir.

Günümüzde tekno-oligarklar, sınır tanımayan dijital ağları ve kişisel veri monopolilerini ellerinde bulundurmaları nedeniyle sadece ekonomik bir güç olmakla kalmayıp, devletlerin, yasaların ve kamu otoritelerinin ötesinde küresel ölçekte toplumsal ve kültürel bir etki alanı yaratmakla eleştirilmektedir.