Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği programın ardından ABD'nin New York kentinden ayrılarak "TUR" uçağıyla İstanbul'a hareket etti.

Erdoğan'ın dönüşü öncesinde John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal, New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ve diğer yetkililer hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile beraberindeki heyet de eşlik etti.