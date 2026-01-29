Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen imza töreninin ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısı yaptı. İki lider, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin dördüncü toplantısını tamamladıklarını açıkladı.

Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin son yıllarda ivme kazandığını vurgulayarak, “Son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi üç kat artırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum” dedi. Türk şirketlerinin Özbekistan’daki yatırımlarının 5 milyar doları aştığını belirten Erdoğan, Orta Asya’nın refahına katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Konuşmasında Türk dünyasına da vurgu yapan Erdoğan, “Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Özbekistan’ın Filistin konusunda sergilediği tutumu ve 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’ye verdiği desteği de hatırlattı.

Mirziyoyev ise Türkiye’nin uluslararası alandaki etkisinin giderek arttığını belirterek, “Ülkeniz dünyanın yeni jeopolitik güç merkezlerinden biri haline geliyor” dedi. İki ülke arasındaki dayanışmanın güçlenerek sürdüğünü vurgulayan Mirziyoyev, stratejik ortaklığın daha ileri taşınması konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Zirve kapsamında liderler, Özbekistan tarafından Hatay’da inşa edilen deprem konutlarının açılışına da katıldı. Törende bazı ailelere yeni evlerinin anahtarları teslim edildi.