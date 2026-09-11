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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan kamu ve özel sektör yatırımlarının açılışını gerçekleştirmek üzere gittiği memleketi Rize’de temaslarına başladı. İlk durağı Rize Valiliği olan Erdoğan, kentteki projeleri yakından inceledi.

ŞEREF DEFTERİ’Nİ İMZALADI

Valiliğe gelişi sırasında Vali İhsan Selim Baydaş tarafından törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis tören mangasını selamladı. Karşılamanın ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, makama geçerek Vali Baydaş ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede kent geneline yapılan çalışmalar ve yürütülen yatırımlar hakkında detaylı bilgi aldı.

TÖREN İÇİN VALİLİKTEN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından millet bahçelerinden toplu konut projelerine, eğitim yatırımlarından spor ve kültür tesislerine kadar birçok eserin resmi olarak hizmete alınacağı toplu açılış törenine katılmak üzere Valilik binasından ayrıldı.