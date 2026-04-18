Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Félix Tshisekedi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile yapılan görüşmede, Türkiye ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

TİCARET VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini belirterek, ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi için yeni adımlar atılacağını ifade etti.

“BARIŞ VE İSTİKRARI DESTEKLİYORUZ”

Erdoğan, Türkiye’nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları desteklediğini vurguladı.

BÖLGESEL GELİŞMELER DE GÜNDEMDEYDİ

Görüşmede bölgesel gelişmelere de değinen Erdoğan, bölgede devam eden bazı çatışmalara dikkat çekerek Türkiye’nin barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleştirilen temasların, Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirme hedefi açısından önemli olduğu değerlendiriliyor.