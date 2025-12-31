YENİÇAĞ ÖZEL HABER | FATİH ERBOZ

Yalova’da IŞİD operasyonun ardından gözler Suriye’deki dengelere çevrildi.

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, Suriye’den Türkiye’ye yönelik terör tehdidin sona ermesi için ABD’nin PKK/YPG’ye verdiği silahların Türkiye’ye teslim edilmesi gerektiğini belirterek, “Suriye’de dengelerin oturması zaman alacağa benziyor. Bu süreçte Türkiye’yi en yakından ilgilendiren konu hiç şüphesiz Suriye’nin kuzeyinden gelecek terör tehdidi. Bu tehdidin ortadan kalkabilmesi için ABD’nin PKK/YPG’ye verdiği silahların Türkiye’ye teslim edilmesi. 500 bin ton 40 bin TIR 4 bin uçak 10 sene boyunca silah taşıdı ve yaklaşık 60 bin terörist eğitildi. Burada en önemli unsur silahların Türkiye’ye teslimidir” dedi.

SİLAHLAR TESLİM EDİLMEDEN TERÖR BİTMEZ

Suriye’deki dengelerin tam olarak yerine oturabilmesi, Türkiye’ye tehdit olan terör saldırılarının sona ermesi için PKK-YPG’nin elindeki silahların Türkiye’ye teslim edilmesinin çok kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Karakuş, şunları ifade etti:

“ABD tam on yıldır PKK-YPG terör örgütünü orada silahlandırıyor. Öyle ki 40 bin TIR 4 bin uçak malzeme getirdi. 500 bin ton silah ve mühimmat geldi YPG’nin bulunduğu bölgeye. Ardından da ABD’li yetkililer Irak’ta 360 bin silahımız kayıp açıklaması yaptılar. O zamandan beri biliyoruz ki bu silahlar PKK/YPG terör örgütü tarafından ele geçirildi. Dolayısıyla Türkiye’nin üzerinde hassasiyetle durduğu terör meselesinin tehdit olarak ortadan kalkması için bu silahların teslim edilmesi gerekiyor. Öte yandan ABD orada 60 bin insanı eğitti ve bu kişiler terör örgütü içindeler. Terörist olarak Türkiye’ye karşı tehdit barındırıyorlar. Bu teröristlerle mücadele edebilmek için tüm önlemleri almanız gerekiyor. Suriye’nin tek başına buna gücü yetmeyeceği maalesef ortada. Türkiye değişen dünyaya göre önlemlerini aldığı takdirde terör sorunun ortadan kaldıracaktır.”

AMAÇLARI YPG’Yİ MEŞRULAŞTIRMAK

Suriye’de artık IŞİD adında bir terör örgütünün bulunmadığını bu terör örgütünün ABD tarafından zaman zaman kullanılmasının mümkün olabileceğini belirten Karakuş, “Suriye’deki bir başka sorun elbette IŞİD. ABD IŞİD'i kullanarak bölgede terörle mücadele kisvesi adı altında PKK/YPG’yi meşrulaştırmak istiyor. Bu amaçla IŞİD eylemlerini görebiliriz. Amaçları terörü tamamen ortadan kaldırmak değil. Zaten kontrol ediyorlar. Ancak Suriye’de bu yolla PKK-YPG’yi meşrulaştıracaklar” diye konuştu.

İSRAİL’İN AMACI ORTADOĞU’YU HAVADAN KUŞATMAK

Dünyanın değiştikçe uzay ve hava savunma sistemlerinin ön plana çıktığını kaydeden Karakuş, “Dünyada artık son dönemde açıkça görüldü ki hava savunma sistemleri, radar sistemleri güçlü olan ülkeler her zaman bulundukları bölgede ve yine dünyada önemli bir unsur olarak ön plana çıkıyor. İsrail’in Ortadoğu’da tek başına hava üstünlüğü kurmasının tek nedeni bu. Hatta öyle bir güç oluşturmak istiyor ki Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi oluşturulan askeri güce sembolik olarak katılarak Türkiye’den korunmak istiyorlar. İsrail’in hava üstünlüğünü Doğu Akdeniz’de kullanma, yararlanma çabası peşindeler. Suriye’nin tüm hava unsurlarını ve askeri tesislerini, gücünü hava gücüyle yok eden İsrail, Lazkiye ve Tartus’taki deniz unsurlarını da hedef alarak Esad’dan geriye hiçbir güç bırakmadı. İsrail başbakanı Netanyahu’nun da açıklamalarından görüyoruz ki İsrail tüm Ortadoğu’da hava üstünlüğü kurarak bölgeyi havdan kuşatmak istiyor” ifadelerini kullandı.