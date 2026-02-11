Resmi gazetede yayımlanan atama kararlarına göre görevden affını isteyerek ayrılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yerine Akın Gürlek; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya‘nın yerine ise Mustafa Çiftçi atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliği sonra AKP grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıkılar şöyle:

'SURİYE KONUSUNDA TAVRIMIZ NET'

-Suriye konusunda tavrımız net. Bir tek canın gitmesi bizim de canımızın yanması demektir. Kardeş Suriye halkı da her şeyi en güzeline layık. 18 ve 30 Ocak'ta yapılan mutabakatının "tek Suriye" temelinde uygulanmasını önemsiyoruz. Taraflar yanlış hesap yapmamalı, süreci zehirlememeli. Bölgede nüfus arayışında değiliz.

ERDOĞAN, ÖZGÜR ÖZEL'İ TOPA TUTTU

-Biz can kurtarma peşindeyken, birileri selden kütük paylaşmak derdinde. Bu rezil siyasetin koç başkanlığını ana muahalefet partisinin başkanı ve yandaşları yapıyor. Krizi fırsata çevirmek gibi ucuz bir siyaset halindeler. Ülkenin tekrar kan gölüne dönmesi onları zerre umrunda değil. Öyle olsaydı Suriye'de terör örgütleri cirit atarken konuşurlardı. Öyle olsaydı Kürt kardeşlerimize kimlik verilmezken Suriyeli halkaların özgürlüğü için mücadele ederlerdi.

-13 yıl boyunca sadece sustular. Onlar adına biz hicap duyuyoruz. Benim Kürt kardeşlerim, Arap kardeşlerim oyunları çok net görüyor. Bunu sadece CHP Genel Başkanı görmüyor. Bu zatı yönlendirenler görmüyor. Biz CHP'nin başındaki zattan proje ürütmesini beklemiyoruz. Son kepazelikle birlikte artık bundan ümüdimiz kalmadı.

'MEYHANE JARGONUYLA SİYASETÇİLİK OYNAMAKTAN VAZGEÇSİN'

-CHP'de gelen gideni hep aratıyor. Yerine gelen selefinden de kötü çıktı. Millet dizileri bıraktı her akşam CHP'nin yaptıklarını izliyor. Küfretmeden siyaset yapılmalı. CHP lideri meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin.

AYRINTILAR GELİYOR...