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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim ittifakı ortaklarıyla görüşme trafiği dikkat çekti.

Dün BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşen Erdoğan, bugün HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi.

Peş peşe gerçekleşen görüşmeler, “Cumhur İttifakı’nda seçim hazırlığı mı başladı?” sorusunu akıllara getirdi.

DÜN MUSTAFA DESTİCİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Eylül'de Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeden fotoğraf paylaşılırken, görüşmede ele alınan konulara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

BUGÜN HÜDA PAR'I KABUL ETTİ

Erdoğan, Destici görüşmesinin bir gün ardından bu kez HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.

Erdoğan ile Yapıcıoğlu arasındaki görüşmenin içeriğine ilişkin de herhangi bir açıklama yapılmadı.

PEŞ PEŞE GÖRÜŞMELER DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan'ın iki gün içerisinde Cumhur İttifakı'ndaki siyasi partilerin genel başkanlarıyla peş peşe bir araya gelmesi dikkat çekti. Görüşmelerin içeriği açıklanmazken, art arda gerçekleşen temaslar seçim hazırlığı iddialarını da gündeme taşıdı.

BBP ve HÜDA PAR, Cumhur İttifakı içerisinde yer alan ve son seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen partiler arasında bulunuyor.