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YENİ Parti’nin ismine ilişkin başlayan tartışmalar siyasetin gündemindeki yerini korurken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul’da düzenlenen 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, yatırımlara yönelik eleştirilere yanıt verirken YENİ Parti’de devam eden isim ve kurultay tartışmalarına da gönderme yaptı.

ERDOĞAN’DAN İSİM VE KURULTAY TARTIŞMASINA GÖNDERME

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu vizyon projemizi ‘israf’ diyerek eleştirenler, isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ededursun; biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız.”

YENİ PARTİ’NİN İSMİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Yenilik Partisi tarafından yapılan şikayetin ardından Özgür Özel’in liderliğindeki YENİ Parti’nin isminin geleceğine ilişkin tartışmalar gündeme geldi.

Tartışmalar sürerken Özel, Yeni Arayış’a yaptığı açıklamada olası bir isim değişikliği kararına karşı nasıl hareket edeceklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, partinin adındaki “Yeni” ifadesini korumayı düşündüklerini belirtti.

ÖZEL: “YENİ ADINI TERK ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ”

Özel, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir karar verilirse de, isimde küçük bir değişiklik yaparak devam ederiz. Bu partiyi toplum kurdu ve sahiplendi. Karşılaştığımız her zorluğun farkında. Böyle bir şey olduğunda da biz bu ‘yeni’ adını terk etmeyi düşünmüyoruz. Çünkü Yeni Parti’nin adını millet koydu. En kötü olasılıkta da ‘Yeni’ adını koruyarak bir değişiklik yapar yolumuza devam ederiz.”