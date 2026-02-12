Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ulaştırma Bakanları 2. Toplantısı’na video mesaj gönderdi.

Erdoğan, coğrafi mesafelerin önemini yitirdiği, stratejik bağlantıların ise her zamankinden daha değerli hale geldiği bir dönemden geçildiğini vurguladı.

ETKİN ULAŞTIRMA AĞI VURGUSU

İİT’nin ulaştırma alanındaki ilk konferansının yaklaşık 40 yıl önce yapıldığını hatırlatan Erdoğan, bu süreçte dünya ekonomisi ve ticaret yollarının köklü bir dönüşüm geçirdiğini belirtti.

Ulaştırmanın artık yalnızca mal ve insan taşımacılığı olmadığını ifade eden Erdoğan, bunun kalkınma, rekabet gücü ve bölgesel entegrasyonun temel unsurlarından biri haline geldiğini söyledi.

İslam dünyasının geniş bir coğrafyada doğal koridorlara, genç nüfusa ve büyüyen pazarlara sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, bu potansiyelin hayata geçirilebilmesi için etkin, güvenilir ve entegre ulaştırma ağlarına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

KÜRESEL TİCARET HATLARI GÜÇLENDİRİLDİ

Türkiye’nin son yıllarda ulaştırma alanında önemli projelere imza attığını belirten Erdoğan, Marmaray, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi yatırımlarla küresel ticaret hatlarının güçlendirildiğini ifade etti.

Modern demir yolu hatları, liman yatırımları ve havacılık alanındaki atılımlarla Türkiye’nin küresel taşımacılıkta önemli bir merkez konumuna geldiğini dile getirdi.

İİT İLE ENTEGRASYON HEDEFİ

Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Projesi’ne verilen destekle tarihi İpek Yolu’nun modern bir anlayışla yeniden canlandırıldığını belirten Erdoğan, bu yatırımların yalnızca ulusal ölçekte değerlendirilmediğini söyledi. Hedeflerinin İİT üyesi ülkelerle entegrasyonu güçlendirmek, sınır aşan koridorları geliştirmek ve ortak projelerle katma değer üretmek olduğunu ifade etti.

Toplantıda, üye ülkeler arasında ulaştırma hatlarını güçlendirecek bir yol haritası oluşturulması ve Türkiye’nin dönem başkanlığında bir Ulaştırma Bağlantısallığı Strateji Belgesi hazırlanması yönünde kararlar alındı. Erdoğan, alınan kararların etkin şekilde uygulanmasının önemine dikkat çekerek toplantının hayırlı olmasını temenni etti.