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Kaynak: AA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) taşınmaz satışı ve imar planı değişikliklerine ilişkin kararları Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlar kapsamında İstanbul, Ankara ve Kırklareli’ndeki kritik taşınmazlara yönelik imar düzenlemeleri kabul edildi.

MUŞ'TAKİ İKİ TAŞINMAZA 139 MİLYON LİRALIK SATIŞ

Mülkiyeti Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’ye ait olan Muş Merkez Tandoğan köyündeki iki taşınmazın satışı onaylandı.

İki ayrı taşınmaz için en yüksek teklifi veren MBD İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, taşınmazları 65 milyon 500 bin TL ve 73 milyon 750 bin TL bedellerle satın aldı. Satışların toplam tutarı 139 milyon 250 bin TL'ye ulaştı.

FATİH'TE İTİRAZLAR REDDEDİLDİ, DİKMEN VE PENDİK'TE PLANLAR DEĞİŞTİ

İstanbul / Fatih: Süleymaniye, Sofular ve Şeyhmehmet Geylani mahallelerindeki imar planı değişikliği itirazları kabul edilmedi.

İstanbul / Pendik: Yahyalar Mahallesi’ndeki bazı taşınmazların imar planı değişiklikleri onaylandı.

Ankara / Çankaya: Dikmen Mahallesi'nde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne ait özelleştirme kapsamındaki taşınmazların imar planı değişiklikleri kararlaştırıldı.

Kırklareli / Lüleburgaz: İstiklal Mahallesi'ndeki taşınmazlara ilişkin plan değişiklikleri yürürlüğe girdi.