Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında ateşkes ilan edilmesi ve entegrasyon anlaşmasının imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Erdoğan’dan toprak bütünlüğü vurgusu

Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birlik ve istikrarına önem verdiğini belirtti. Erdoğan, Suriye topraklarının tamamen terörden arındırılmasının hem ülke hem de bölge güvenliği açısından gerekli olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin desteğinin artarak süreceğini söyledi.

Şam ile SDG arasında 14 maddelik anlaşma

Öte yandan Şam hükümeti ile SDG arasında tam ateşkes ve askeri yapıların Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören 14 maddelik bir anlaşma imzalandı. Ahmed Şara, kuzeydoğuda ateşkes ilan edildiğini duyururken, devlet kurumlarının doğu ve kuzeydoğudaki vilayetlerde yeniden faaliyete geçeceğini açıkladı.

Operasyonlar durduruldu

Suriye resmi ajansı SANA’ya göre, Suriye Savunma Bakanlığı da anlaşmanın ardından askeri operasyonların sonlandırıldığını duyurdu. Anlaşma kapsamında sınır kapıları ile petrol ve doğal gaz sahalarının kontrolü Şam yönetimine geçecek, SDG unsurları Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine entegre edilecek.

Anlaşma maddeleri arasında, SDG’nin PKK bağlantılı yabancı unsurların Suriye dışına çıkarılmasını taahhüt ettiği hüküm de yer aldı.