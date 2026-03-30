Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından görüşme ile ilgili yapılan açıklamada Erdoğan ile Barzani arasında gerçekleştirilen görüşmede bölgedeki çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.

BÖLGEDEKİ ÇATIŞMALAR ELE ALINDI

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgemizdeki çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna düzenlenen saldırı nedeniyle Neçirvan Barzani’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Türkiye’nin bu ve benzeri saldırıların daima karşısında olduğunu, bölgemizde yaşanan çatışmaların bir an önce durması gerektiğini belirtti."