Siyasette hareketli günler yaşanırken, gazeteci Barış Terkoğlu'ndan yeni anayasa sürecine ilişkin çarpıcı bir iddia geldi. Terkoğlu önümüzdeki ay süreci başlayacağını duyurdu.

Barış Terkoğlu'nun açıklaması şöyle:

Çok net bir bilgi. Mayıs ayının bitmesine çok kısa bir süre, iki haftadan kısa bir süre kaldı. Haziran ayına gireceğiz ve aslında Türkiye'de gizli gizli konuşulan, ister Cumhurbaşkanlığı'nda ister MHP kaynaklarında hatta DEM Parti'nin zaman zaman gündeme getirdiği bir mesele var, o da anayasa.

"HAZİRAN ERDOĞAN'IN DÜĞMEYE BASTIĞI BİR DÖNEM OLACAK"

İşte bu sohbetler sırasında, bu kulis çalışmaları sırasında öğrendim ki Cumhurbaşkanlığı bir süredir ısıttığı, dile getirdiği, hatta sevgili program arkadaşım Barış Pehlivan'ın son günlerde kimi zaman yazıp çizip aktarmaya çalıştığı, üstelik bunu Adalet ve Kalkınma Partisi kaynaklarını okuyarak edindiği izlenimlerle aktardığı haliyle yeni anayasa, haziran ayından itibaren Erdoğan'ın düğmeye bastığı bir sürecin adı olacak.

Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda AKP Genel Başkanı Erdoğan, haziran ayından itibaren yeni anayasa düğmesine basacak. Peki ilk adım ne olacak derseniz, partinin çeşitli sivil toplum örgütleriyle görüşmesi ve bir anlamda yeni anayasa turuna çıkmasıyla başlayacak bir süreç.

"TÜRKİYE 2 ŞEYİ KONUŞACAK"

Öyle anlaşılıyor ki haziran, temmuz, ağustos, aslında çok da uzak bir süre değil ve tahmin edersiniz ki sivil toplum turları, parti ziyaretleri, anayasa taslakları, hukukçularla görüşmeler, Meclis'e getirmeler filan derken Türkiye aynı anda iki şeyi birden konuşacak.

Tekrar söylüyorum: Cumhurbaşkanlığı'nın haziran ayında bir anlamda düğmesine bastığı yeni anayasa meselesi, iki –Besti Karalar'ın haberini buna ekliyorum– ağustos ayında başlayacak, tabiri caizse bir anlamda tüpten yavaş yavaş dışarı doğru taşıracağı seçim süreci.

Türkiye belki de hem çözüm süreciyle beraber konuşacağı yeni anayasayı hem de öbür tarafta çözüm süreci ittifaklarıyla beraber tekrar aslında tahkim edeceği seçim sürecini yan yana, belki de birlikte konuşmaya başlayacak siyasi kulislerde."