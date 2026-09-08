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Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sporcuları ve teknik heyetiyle bir araya geldi. Erdoğan ayrıca Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcuları da kabul etti.

Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.

"EMEĞİ BULUNAN HERKESE TEBRİKLERİMİ İLETİYORUM"

Filenin Sultanları'nın üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşmasına dikkat çeken Erdoğan, "Şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz" dedi.

Erdoğan, taraftarlardan teknik heyete, sağlık ekiplerinden yöneticilere kadar başarıda emeği bulunan herkesi tebrik etti.

HEDEF 2028 LOS ANGELES

Sporun her branşına destek verdiklerini belirten Erdoğan, yapılan tesis ve altyapı yatırımlarının karşılığını özellikle voleybolda görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'nı işaret eden Erdoğan, "Orada da şampiyonluğa uzanacağımızdan hiçbir şüphem yok. İnanıyoruz, kendimize güveniyoruz, Allah'ın izniyle başaracağız" ifadelerini kullandı.