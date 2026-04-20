Kamuoyu Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırıları sonrası başta Milli Eğitim Bakanı olmak üzere bürokraside bir görevden alma beklerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamayla rotayı başka bir yere kırdı. Olayların asıl sorumlusu olarak "zihinleri iğfal eden" dijital dünyayı ve "şiddeti taklit ettiren" dizileri işaret eden Erdoğan, faturayı televizyon dünyasına keserek sektörde taşları yerinden oynatacak bir denetim sürecinin başlayacağını duyurdu

"FATURA SORUMLU MEDYA VE DİJİTAL DÜNYAYA KESİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan dehşet verici saldırıların analizini yaparken, sorunun kaynağını "okulların kışlaya çevrilmesi" gibi fiziki önlemlerde değil, evlerin içine kadar giren ekranlarda aradı. Bakanlıklardan ziyade yayın politikalarını hedef alan Erdoğan, "Şiddetin tırmanmasında bir diğer etken çocuklar üzerinde olumsuz etki uyandıran diziler, filmler ve popüler kültür ürünleridir. Haber bültenlerinde saldırı görüntülerinin tekrar tekrar servis edilmesi, çocuklarımız için taklit riskini büyütüyor" diyerek faturanın adresini netleştirdi.

"RTÜK ÜZERİNDEN TAVİZSİZ VETO DÖNEMİ"

Televizyon dünyasına yönelik "veto" sinyalini en sert ifadelerle veren Erdoğan, özgürlük adı altında toplumsal değerlerin hedef alınmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Sektöre adeta muhtıra niteliğinde bir çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı, "Şiddeti özendiren, çarpık ilişkileri meşrulaştıran yapımlardan ziyade aileyi merkeze alan yapımlara ekranlarda daha fazla yer verilmesi gerekiyor. RTÜK başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla ekranda şiddet ve yozlaşma meselesinin üzerine daha tavizsiz gitmekte kararlıyız. Gençlerimizin ruh sağlığı söz konusu olduğunda kuru gürültüye pabuç bırakmayacağız" dedi.

"SİYASİ KAMPANYALARIN HAKLI GEREKÇESİ YOK"

Muhalefetin olaylar üzerinden hükümeti ve sivil toplum kuruluşlarını hedef almasını "telaş ve acele" olarak niteleyen Erdoğan, sağduyu çağrısında bulundu. Henüz olay tam analiz edilmeden başlatılan kampanyaların sorumsuzluk olduğunu belirten Erdoğan, "Milli ve manevi değerlerimize bağlı gençler yetiştirmeye çalışan STK’lar niçin hedef tahtasına konur? Olayı 14 yaşındaki çocuğa yıkacaklar diye niyet okumaya girişmek hangi vicdana sığar?" diyerek hükümete yönelik eleştirileri geri çevirdi.

DİJİTAL FİLTRELEME VE SOSYAL MEDYADA '15 YAŞ' SINIRI

Erdoğan, faturayı kestiği dijital dünya için de somut adımları paylaştı. Özellikle 15 yaş altı çocukların sosyal ağ kullanımını sınırlayan düzenlemenin Meclis’ten geçmesiyle önemli bir boşluğun dolacağını ifade eden Cumhurbaşkanı, dijital içeriklerin takibinde artık tek tek kaldırma değil, "hızlı filtreleme" araçlarının kullanılacağını duyurdu. Siber birimlerin kapasitesinin güçlendirilmesiyle "siber devriye" faaliyetlerinin de en üst seviyeye çıkarılacağı belirtildi.

SİLAH SAHİPLERİNE AĞIR YAPTIRIM HAZIRLIĞI

Medyaya yönelik kısıtlama sinyallerinin yanı sıra bireysel silahlanma konusunda da hukuki düzenleme yolda. Erdoğan, dikkat yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve silahın çocukların eline geçmesine sebep olan sahiplerine verilecek cezaların artırılacağını açıkladı. Silah sahipliğinin sınırlandırılmasına yönelik yeni bir eylem planının devreye alınacağını belirten Cumhurbaşkanı, bu katmanlı sınamanın "ortak akıl ve pedagoji" rehberliğinde çözüleceğinin altını çizdi.