Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Gazeteler Temsilcisi ve Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen, Muğla’da düzenlenen “Ege’nin Enleri Ödül Töreni”ne katıldı.

GAZETECİLER GÜNÜ’NE ÖZEL İLK ORGANİZASYON



Ege Gazeteciler Federasyonu tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne özel olarak bu yıl ilk kez düzenlenen “Ege’nin Enleri Ödül Töreni”, Muğla’da gerçekleştirildi. Tören, basın ve yerel yönetim dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdi.

“YILIN EN BAŞARILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI” ÖDÜLLENDİRİLDİ



Törende, “Yılın En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı” ödülüne layık görülen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun ödüllerini Erdoğan Erişen takdim etti.

ORGANİZASYONA VE EV SAHİPLİĞİNE TEŞEKKÜR



Tören sonrası değerlendirmelerde bulunan Erdoğan Erişen, başarılı organizasyon ve ev sahipliği dolayısıyla Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık’a, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a, Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Cem Kaytan’a ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür etti.

“ÖDÜL ALAN TÜM İSİMLERİ TEBRİK EDİYORUM”



Erişen, törende ödüle layık görülen tüm isimleri kutlayarak, bu tür organizasyonların hem gazetecilik mesleğinin değerini vurguladığını hem de yerel yönetimlerdeki başarılı çalışmaları görünür kıldığını ifade etti.