Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Liderler, Türkiye-Endonezya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin ülkelerimize fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret ve savunma sanayii alanları başta olmak üzere birçok başlıkta iş birliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu, bu doğrultuda adımlar atmaya devam edeceğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.