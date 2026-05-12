Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programdaki konuşmasından satır başları şöyle:

-Değerli çiftçi kardeşlerim, kıymetli üreticilerimiz, bakanlığımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dünya Çiftçiler Günü vesilesi ile sizlerle olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz.

-Son olarak Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı yerlerinde bir zamanlar ekip biçtikleri toprakları gasp edilen, arazileri maalesef kanla ve kahırla sulanan tüm kardeşlerime buradan en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyorum.

-Bugün Türkiye'de tarım ayaktaysa, üretim, ihracat rekorlar kırıyorsa bunda sizin payınız var. Topraklarımız en verimli şekilde korunuyorsa bunda sizin katkınız var. Vesayet zincirleri kırıldıysa bunda sizlerin hayır duası ve desteği var. 15 Temmuz ihanetinin bozguna uğratılmasında büyük rolünüz var. O gece traktör lastiklerini ateşe veren, milli iradeyi canı pahasına müdafaa eden tüm çiftçi kardeşlerimize bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Yokluğunuzu rabbim bu ümmete, millete göstermesin.

-Tarım ve toprak bizim değerler piramidimizde çok önemli bir yere sahiptir. Dünyayı ahiretin tarlası gören inancın mensuplarıyız. Toprak bizde su gibi azizdir, hayattır, berekettir, nimettir, saflık ve temizlik vesilesidir. Bizim için toprak sadece üstündeki nimetlerle değil altındaki şehitlerle, velilerle de kıymetlidir.

