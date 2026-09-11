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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kapımız açık gelmek istiyorsan" sözleriyle AK Parti'ye davet ettiği CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, kararını verdi.

T24'de yer alan habere göre; CHP'li Ünlü, yarın AK Parti saflarına katılacak.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 21 Ağustos'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinde cuma namazını kılmasının ardından CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile arasında geçen diyalog gündem olmuştu. Erdoğan, kendisini karşılayan Ünlü'yü partisine davet etmişti.

Kameralara yansıyan görüşmede Ünlü, Erdoğan'a, "Hoş geldiniz efendim, var mı yapabileceğimiz bir şey?" diye sormuştu.

Erdoğan ise Ünlü'ye, "Kapımız açık, gelmek istiyorsan…" karşılığını vermişti.