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Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon krizine karşı kararlı olduğunu ifade etti ve toplantıda Erdoğan'ın sarf ettiği sözleri paylaştı.

Burhan'ın paylaşımı şöyle:

Çürümüş kolu kesip atarız. Cumhurbaşkanı Sn Erdoğan fon krizi ile ilgili yapılan bir toplantıda şunları söylüyor : "Ömrümüz bu millete hizmetle geçti. Bu ülke için taş üstüne taş koyduk. Milletin bir tek kuruşunu yedirtmedik. Beytül mala el uzattırmadık. İçimizden birileri harama bulaştıysa, kol çürüdüyse kesip atarız" demiş. İşte duruş bu.