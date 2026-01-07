ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i askeri operasyonla alıkoyarak New York'a götürmesinden sonra operasyonun perde arkasına dair çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı.

ABD basınında geniş yer bulan haberlere göre, Trump yönetimi operasyon öncesi Maduro'ya iktidarı bırakması karşılığında Türkiye'de güvenli sürgün teklifinde bulundu.

Maduro'nun bu teklifi reddetmesi sonrası askeri müdahale kararı alındığı iddia edildi.

The New York Times gazetesinin ABD'li ve Venezuelalı yetkililere dayandırdığı habere göre, teklif 23 Aralık 2025'te iletildi. Plana göre Maduro, Venezuela'yı terk ederek Türkiye'de "rahat ve güvenli bir yaşam" sürdürebilecekti.

Gazete, bu seçeneğin Maduro'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiği ve Erdoğan-Trump ilişkilerinin iyi olduğu değerlendirmesine dayandırıldığını ifade etti.

Benzer şekilde Washington Post da daha önce yayımladığı analizlerde Türkiye'yi Maduro için "güvenli liman" olarak nitelendirmişti.

“MADURO BUGÜN TÜRKİYE’DE OLABİLİRDİ AMA NEW YORK’TA”

İddialar, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından da doğrulandı. Trump ile birlikte seyahat ederken konuşan Graham, "Maduro bugün Türkiye'de olabilirdi ama New York'ta. Trump ona bir çıkış yolu sundu, o reddetti ve şimdi hapiste. Kendisinden başka suçlayacağı kimse yok" dedi.

Graham'ın açıklamaları sırasında Trump'ın başını sallayarak onay verdiği görüntüler de görüldü.

“BİZE GELEN BÖYLE BİR HABER YOK”

Bu gelişmeler bugün partisinin grup toplantısında konuşmak için TBMM'ye gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Maduro'ya Türkiye'ye gelmesi teklif edildi mi?" sorusu soruldu. Erdoğan, "Öyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" yanıtını verdi.