Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gençler ve milli sporcularla bir araya geldi.

Program sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Erdoğan arasında yaşanan diyalog kısa sürede gündem oldu.

BAKAN BAK: SÜRPRİZ YAPABİLİRİZ

Dünya Kupası hedeflerinin konuşulduğu bölümde Osman Aşkın Bak, milli takımın turnuvadaki şansına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Bak “İspanya iyi durumda, Arjantin var, Fransa var ama biz sürpriz yapabiliriz.” dedi.

ERDOĞAN ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Osman Aşkın Bak konuşurken araya giren Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken bir çıkış yaptı. Erdoğan, “Sürpriz yapabiliriz deme! Kazanacağız diyeceksin...” ifadeleriyle Bakan Bak’a yanıt verdi.