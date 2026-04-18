Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljka Cvijanovic, Denis Becirovic ve Zeljko Komsic ile çalışma kahvaltısında buluştu.

“BOSNA HERSEK’İN İSTİKRARINA DESTEK SÜRECEK”

Görüşmede Erdoğan, Balkanlar’da istikrar açısından kritik öneme sahip olan Bosna Hersek’in geleceğine yönelik atılacak yapıcı adımları desteklediklerini belirtti.

Türkiye’nin, Bosna Hersek’in:

Toprak bütünlüğüne

Anayasal düzenine

koşulsuz destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

AYRILIKÇI SÖYLEMLERE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Boşnak halkına yönelik ayrılıkçı ve kışkırtıcı söylemlerin arttığına dikkat çekerek, bu tür yaklaşımların Balkanlar’ın istikrarını tehdit ettiğini ifade etti.

Erdoğan, üç kurucu unsurun uyum içinde yaşayacağı bir Bosna Hersek’in inşa edilmesinin önemine işaret etti.

Ekonomik iş birliği vurgusu

Görüşmede ayrıca Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ekonomik ilişkiler de gündeme geldi. Erdoğan, özellikle şu alanlarda iş birliğinin artırılması gerektiğini belirtti: