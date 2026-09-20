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Kaynak: AA / DHA / İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti.

Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile birlikte çok sayıda bakan ve üst düzey yetkili de eşlik etti.

ERDOĞAN BM'DE 16. KEZ HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, liderlerin konuşmalarının yapılacağı yüksek düzeyli haftanın ilk günü olan 22 Eylül'de dördüncü sırada söz alması bekleniyor. Erdoğan, BM Genel Kurulu'na bu yıl 16'ncı kez hitap edecek.

GÜNDEMDE GAZZE VE FİLİSTİN OLACAK

Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ana gündem maddelerinin başında İsrail'in Gazze'deki saldırıları, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Gazze'deki duruma dikkat çekmesi ve üye ülkelere İsrail'in saldırılarına karşı durmaları yönünde çağrıda bulunması bekleniyor.

Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi planlanan Erdoğan'ın, 23 Eylül'de BM Genel Sekreteri İklim Etkinliği'nde de konuşma yapması bekleniyor.