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Yunan basınından Kathimerini'nin haberine göre, Erdoğan-Bartholomeos görüşmesinde Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması başlığının gündemin merkezinde olduğu belirtildi. Görüşmede Erdoğan’ın, okulun yeniden faaliyete geçmesi için uygun formül bulunması amacıyla ilgili devlet mekanizmalarının harekete geçirilmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi.

TRUMP’IN TALEBİNDEN SONRA GELEN GÖRÜŞME

Haberde, Bartholomeos’un bu görüşme için uzun süredir randevu beklediği belirtildi. Sürecin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Erdoğan’dan Heybeliada Ruhban Okulu için “bir şey yapmasını” istemesinin ardından hızlandığı aktarıldı.

Kathimerini, görüşmenin, Trump’ın Ankara’ya gelerek NATO Zirvesi’ne katılmasına yaklaşık üç hafta kala yapılmasına da dikkat çekti.

MASADA “YÜKSEK LİSANS BÖLÜMÜ” FORMÜLÜ

Habere göre Patrikhane, Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması için “özerk bir yüksek lisans bölümü” formülünü gündeme getirdi. Bu modele göre okulun, Türkiye’deki bir üniversiteyle bağlantılı şekilde çalışması öngörülüyor.

Türk tarafının bu başlığa olumlu yaklaştığı ve önümüzdeki hafta Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve Patrikhane arasında görüşmelerin yoğunlaşacağı bildirildi.

YÖK BAŞKANI PATRİKHANE KOMİTESİYLE GÖRÜŞECEK

Kathimerini’ye göre YÖK Başkanı Erol Özvar’ın önümüzdeki hafta Patrikhane komitesiyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Patrikhane çevreleri, Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması konusunda daha önceye göre daha iyimser olduklarını belirtti.

40 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Görüşmenin yaklaşık 40 dakika sürdüğü ve sıcak bir atmosferde gerçekleştiği aktarıldı.

Bartholomeos’a görüşmede Kadıköy Metropoliti Emmanuel ile Heybeliada Aya Triada Manastırı Başrahibi Kassianos eşlik etti. Türk tarafında ise Erdoğan’ın yakın çalışma ekibinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yer aldı.

PATRİKHANE VE RUM CEMAATİ BAŞLIKLARI DA GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede yalnızca Heybeliada Ruhban Okulu değil, Patrikhane ve Rum cemaatiyle ilgili başka konuların da gündeme geldiği belirtildi.

Bunlar arasında bazı Yunanistan vatandaşlarının oturma izinlerinin yenilenmesinde yaşanan sorunlar, bazı din adamlarına Türk vatandaşlığı verilmesi ve Büyükada Rum Yetimhanesi’ne ilişkin süreç de yer aldı.

Habere göre Bartholomeos, yoğun NATO Zirvesi hazırlıkları döneminde kendisini kabul ettiği için Erdoğan’a teşekkür etti.