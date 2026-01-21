Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün Ankara'da bir araya geldi.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Beştepe'de gerçekleşen görüşmenin saat 16.00'da başlaması planlanıyordu. Görüşme, 16:25'te başlarken, saat 17:21 itibarı ile sonra erdi.

Görüşmede iç ve dış politikadaki son gelişmelerin yanı sıra güncel siyasi başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor.

ERDOĞAN- BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNDEN İLK KARELER!

Erdoğan, Bahçeli arasında yapılan görüşmeden ilk kareler geldi:

Erdoğan ile Bahçeli en son 9 Ocak'ta bir araya gelmişti. Bahçeli'nin Çankaya'daki konutunda yapılan görüşme yaklaşık 40 dakika sürmüştü.