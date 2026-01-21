Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün Ankara'da bir araya geldi.

Beştepe'de gerçekleşen görüşmenin saat 16.00'da başlaması planlanıyordu. Görüşme, 20 dk geç başlarken, görüşmede iç ve dış politikadaki son gelişmelerin yanı sıra güncel siyasi başlıkların değerlendirilmesi bekleniyor.

ERDOĞAN- BAHÇELİ GÖRÜŞMESİNDEN İLK KARELER!

Erdoğan, Bahçeli arasında yapılan görüşmeden ilk kareler geldi:

Erdoğan ile Bahçeli en son 9 Ocak'ta bir araya gelmişti. Bahçeli'nin Çankaya'daki konutunda yapılan görüşme yaklaşık 40 dakika sürmüştü.