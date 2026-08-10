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Kaynak: AA / DHA / İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Avusturya Başbakanı Christian Stocker'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle karşıladı.

Stocker'in makam aracına, Külliye önündeki caddede süvariler eşlik etti. Süvariler, Avusturya Başbakanı'nın makam aracına protokol kapısına kadar eşlik etti.

KÜLLİYE'DE RESMİ TÖREN

Erdoğan, Stocker'i Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki lider tören alanındaki yerlerini aldıktan sonra bando tarafından Türkiye ve Avusturya'nın milli marşları çalındı.

Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Resmi tören kapsamında 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

STOCKER ASKERLERİ “MERHABA ASKER” DİYEREK SELAMLADI

Törenin ardından Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı “Merhaba asker” diyerek selamladı.

Daha sonra Erdoğan ve Stocker birbirlerine heyetlerini takdim etti.

İki lider, Türk ve Avusturya bayraklarının önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

ERDOĞAN VE STOCKER GÖRÜŞMEYE GEÇTİ

Resmi törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avusturya Başbakanı Stocker, ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Görüşmelerin ardından iki liderin ortak basın toplantısına katılması bekleniyor.

Törene Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Yakup Canbolat da katıldı.