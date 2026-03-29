Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 2023 seçimlerinde üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olmasına itiraz eden eski hakim Ahmet Çakmak’ın ihracını Danıştay iptal etti.

HSK, Çakmak'ı göreve iade etmedi. Çakmak, bu nedenle Danıştay'a bir dava daha açtı. Dosyaya göre HSK 2. Dairesi, Çakmak hakkında 9 Haziran 2022 ve 15 Aralık 2022’de iki ayrı yer değiştirme cezası verdi.

GEREKÇELER ARASINDA KALIN YAZI TİPİ KULLANMASI VAR

Bu kararlara gerekçe olarak resmi yazışmalarda kalın yazı tipi kullanması, bir dilekçesinde "AİHM’e gideceğim, dosyamın Güldür Güldür şova parodi olacak olaylardan oluştuğunu bahsedeceğim" demesi, 12 yaşındaki bir çocuğun tutuklanmasını isteyen savcının eğitime alınmasını ve adliyenin boş bölümüne spor salonu yapılmasını istemesi gösterildi.

KARARI 14 GÜN SONRA ÖĞRENDİ

Bu iki cezanın ardından, Hâkimler ve Savcılar Kanunu’ndaki “2 kez yer değiştirme cezası verilen kişinin meslekten çıkarılacağı” ilgili hükmü gerekçe gösterilerek Çakmak hakkında 21 Şubat 2024’te meslekten kesin çıkarma kararı verildi. Cumhuriyet'ten Aytunç Erkin'in haberine göre; Çakmak, bu kararı 6 Mart 2024’te öğrendi. Bunun üzerine hem uzaklaştırma hem de ihraç kararlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

DANIŞTAY İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ

Dava dilekçesinde hakkında verilen iki yer değiştirme cezası ile meslekten çıkarma kararının Anayasa’ya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne, BM Bangolar Yargı Etiği İlkeleri’ne ve BM Yargı Bağımsızlığı İlkeleri’ne aykırı olduğunu savunan Çakmak, bu işlemlerin hukuken yok hükmünde sayılmasını ve iptal edilmesini talep etti.

Danıştay 5. Dairesi, davayı 5 Mart 2025’te karara bağladı. Daire, bu dosyada içtihat değişikliğine giderek meslekten çıkarma sonucunu doğuran işlemlerde yalnızca şekli denetimle yetinilemeyeceğini, bu sonuca yol açan fiillerin de ayrıca incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Kararda şu değerlendirme yer aldı:

“Bu bağlamda anayasal anlamda meslekten çıkarma cezası mahiyetinde bir işlem varken anılan işlemin yargı denetimine kapalı olduğu gerekçesiyle verilen davanın incelenmeksizin reddi yönündeki karar ile mahkemeye erişim hakkına yapılan müdahalenin kanunilik unsurunu taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan meslekten çıkarma sonucunu doğuran mesleğe kabul kararının kaldırılması kararına karşı yargı yolunun kapalı olduğunun kabul edilmesi ve meslekten çıkarma cezası verilmesine yol açan kusurlu fiil ve davranışları değerlendirilmeksizin sadece şekli bir yargısal denetim yapılması anayasal bir teminat olan hâkimlik teminatının anlamsız hale gelmesine yol açacaktır”

Daire, yer değiştirme kararlarına dayanak yapılan yazışmaların mesleğin şeref ve nüfuzunu ortadan kaldıracak ağırlıkta olmadığına hükmetti. Bu nedenle ikinci yer değiştirme cezasını hukuka aykırı buldu.

Bu değerlendirme doğrultusunda da HSK 2. Dairesi’nin 21 Şubat 2024 tarihli meslekten çıkarma kararını iptal etti.

HSK BU KARARI UYGULAMADI

Danıştay kararının ardından Çakmak, 11 Şubat’ta kararın uygulanması için HSK’ya başvurdu. Karar 15 Şubat’ta HSK’ya tebliğ edildi. Ancak HSK, yasada öngörülen azami 30 günlük süre içinde işlem tesis etmedi.

Çakmak, bunun üzerine HSK’nın başvurusunu örtülü biçimde reddettiği gerekçesiyle 18 Mart’ta yeniden Danıştay 5. Dairesi’nde dava açtı.